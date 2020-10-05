Декриминализация. В Дагестане новый генерал-губернатор
Генерал-полковника Владимира Васильева во главе Дагестана сменил генерал-полковник Сергей Меликов. Ему предстоит продолжить декриминализацию региона.
Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Отставка Васильева прогнозировалась рядом СМИ, причем только лишь по причинам, связанным с состоянием здоровья. Никаких претензий к его работе во главе Дагестана из федерального центра не звучало. Губернаторское кресло он сменил на место советника президента России – соответствующий указ уже подписан. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен генерал-полковник Сергей Меликов.
В рейтинге социально-экономического развития российских регионов, по версии РИА Новости по итогам 2019 года, Дагестан занимал 57-е место против 73-го в 2017-м, когда Васильев только возглавил республику.
Васильев – кадровый милиционер, начинавший карьеру еще в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности и дослужившийся до первого заместителя министра внутренних дел РФ - начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Впоследствии он много лет возглавлял комитет Госдумы по безопасности. Неудивительно, что именно ему в качестве главной была поставлена задача декриминализации региона, который тогда представлял собой поле коррупционных скандалов, межэтнических и межклановых противоречий. Как заметил сегодня президент Путин, работу в этом направлении Васильев сумел организовать на должном уровне. По словам экспертов, которые приводит РБК, Васильеву в качестве влиятельного ставленника федеральной власти удалось провести «зачистку» местных коррумпированных элит.
Однако острота вопроса борьбы с криминалитетом в Дагестане не снята, и с уходом Васильева возглавить этот «фронт» предложено еще одному кадровому представителю МВД. Большая часть карьеры Сергея Меликова связана с Внутренними войсками МВД - от высшего военного командного училища МВД СССР до поста первого замначальника главного штаба внутренних войск МВД России. Он также успел поработать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, первым замглавы Росгвардии, сенатором от Ставропольского края. В пользу его кандидатуры говорит и то, что он выходец из силовых структур, и то, что он представитель одной из коренных народностей республики - лезгин.
Меликов назывался основным кандидатом на пост главы Дагестана и в 2017-м, но он сам отказался от предложенной должности. Предложение такого рода, высказанное во второй раз, отрицательного ответа уже не предусматривает. И теперь ему предстоит следить за сохранением политического и социального спокойствия в республике с очень непростым внутренним укладом. Зато – на почве, подготовленной за последние несколько лет Владимиром Васильевым.
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