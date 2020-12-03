Южнокорейский посол отказался от своего заявления о российских Курилах

Посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир отказался от своего заявления о принадлежности Курильских островов.

Посол, являвшийся в 2011 году депутатом оппозиционной партии, заявил тогда, что Курилы принадлежат России.

После своего назначения Кан Чан Ир пояснил японским журналистам, что его высказывание неправильно интерпретировали. По словам посла, он имел в виду, что Россия «захватила и оккупировала» Курилы, отмечают argumenti.ru.

Кроме того, Кан Чан Иру пришлось объяснить своё предложение называть императора Японии королём, которое посол высказал в 2019 году. Дипломат заявил, что, занимая должность посла, «должен называть его императором».

Японцы не поверили оправданиям южнокорейского дипломата. Пользователи сети прокомментировали его высказывания, отметив, что не стоит доверять человеку, позволяющему себе подобные заявления.

По итогам Второй Мировой войны Россия и Япония не подписали мирный договор. Курильские острова, в 1945 году полностью занятые Советской армией, год спустя перешли в состав Южно-Сахалинской (позже — Сахалинской) области.

Япония оспаривает принадлежность островов на юге Курил, опираясь на японско-российский договор о дружбе 1855 года.

