Украинского депутата обвинили в госизмене после поздравления Путина
Против депутата Украинской Рады Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Депутат обвиняется в государственной измене, сообщила пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР.
Причиной для расследования стало видеообращение Кивы, в котором он поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Депутат назвал Путина «действительно лидером своей нации и дружественного народа».
Начать досудебное расследование по ст. 111 УК Украины о госизмене в отношении Кивы просили представители УДАРа.
Ранее появились слухи об исключении Илью Кивы из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), - как утверждалось, за критику сопредседателя партии Юрия Бойко. Позднее их опровергли.
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