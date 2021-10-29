Украинского депутата обвинили в госизмене после поздравления Путина

Против депутата Украинской Рады Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Депутат обвиняется в государственной измене, сообщила пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР.

Причиной для расследования стало видеообращение Кивы, в котором он поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Депутат назвал Путина «действительно лидером своей нации и дружественного народа».

Начать досудебное расследование по ст. 111 УК Украины о госизмене в отношении Кивы просили представители УДАРа.

Ранее появились слухи об исключении Илью Кивы из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), - как утверждалось, за критику сопредседателя партии Юрия Бойко. Позднее их опровергли.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:ГосизменаВладимир ПутинУкраина
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