Уйба победил на губернаторских выборах в Коми

Временно исполняющий обязанности губернатора Коми Владимир Уйба побеждает на досрочных выборах главы республики. Он набрал 73,18% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Такие данные после обработки 100% протоколов обнародовала региональная избирательная комиссия.

Уйба принимал участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Ближайши преследователь - Андрей Никитин от ЛДПР набирает около 11%, выдвиженец от Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев — около 6%, практически столько же у Виктора Бетехтина от «зеленых», передает RT.

Досрочные выборы главы Коми прошли накануне в единый день голосования 13 сентября. До прихода в Коми Уйба занимал должность заместителя министра здравоохранения РФ.

Ранее стало известно, что действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев победил на выборах с результатом в 65,6% голосов. Аналогичной победы добился действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко, отмечают «Известия».

Выборы разного уровня прошли в 83 субъектах федерации. Впервые они продолжались три дня. Основным считался только последний, 13 сентября, а два предыдущих засчитывались как досрочное голосование.

