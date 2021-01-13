Уголовное дело возбуждено на Украине против замкомандующего Черноморским флотом РФ
На Украине возбуждено уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом, которого обвиняют в призыве украинских военных к госизмене в Крыму в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на офис украинского генпрокурора. Отмечается, что имя замкомандующего, против которого возбуждено дело, не уточняется.
По данным агентства, санкция по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.
Крым стал частью РФ в 2014 году после проведения референдума среди жителей полуострова. Украина, а также ряд других стран не признают результаты голосования.
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