Удальцов отсудил через ЕСПЧ компенсацию за задержания в 2011 году
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов отсудил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 12 800 евро компенсации за нарушения его прав в связи с серией задержаний, сообщает «Интерфакс».
В ЕСПЧ посчитали, что в декабре 2011 года при задержаниях, госпитализации и арестах, в судах нарушили права политика на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливое судебное разбирательство. В своей жалобе Удальцов указал, что причиной преследования стала именно его политическая деятельность.
В 2011 году Удальцов был задержан 4 декабря в день выборов в Госдуму, когда он собирался поехать на Болотную площадь для участия в разрешённом митинге против фальсификаций на выборах. В этот же день суд арестовал политика на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции, в ответ Удальцов объявил сухую голодовку.
После перевода 8 декабря в больницу, оппозиционер заявил, что это сделали, чтобы помешать ему 10 декабря пойти на новый митинг. После выписки 10 декабря, Удальцов снова был задержан и арестован на 15 суток. После этого политик ещё несколько раз попадал в больницу, в том числе в реанимацию по состоянию здоровья.
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