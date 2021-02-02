Уборщица, ставшая главой поселения, отказалась баллотироваться в Госдуму

Бывшая уборщица Марина Удгодская, ставшая в результате выборов в 2020 году главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области, не намерена баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее о намерении Удгодской выдвигаться в Госдуму заявил глава Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) Владимир Бураков. Он передал ТАСС, что партия намерена поддержать Удгодскую на выборах.

Удгодская сообщила, что "никуда не будет выдвигаться", и отметила, что разговаривала с представителем Партии пенсионеров, однако не приняла никакого решения.

Удгодская, выдвинутая областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, в 2020 году победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. Ее поддержали 61,7% избирателей.

