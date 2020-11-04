Трамп заявил о грядущей «большой победе» на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня же сделает заявление о «большой победе» на американских выборах. Об этом действующий глава государства написал в своём Twitter.

Кроме того, Трамп рассказал, что не позволит украсть свою победу на выборах в США. По словам американского президента, его показатели растут, однако при этом противники республиканца «пытаются украсть выборы». Трамп отметил, что не позволит этого сделать, подчеркнув, что после закрытия опросов голосовать нельзя.