Трамп заявил о грядущей «большой победе» на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня же сделает заявление о «большой победе» на американских выборах. Об этом действующий глава государства написал в своём Twitter.
Кроме того, Трамп рассказал, что не позволит украсть свою победу на выборах в США. По словам американского президента, его показатели растут, однако при этом противники республиканца «пытаются украсть выборы». Трамп отметил, что не позволит этого сделать, подчеркнув, что после закрытия опросов голосовать нельзя.
We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
В США состоялись всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По данным Associated Press, Байден пока лидирует по числу голосов выборщиков, однако Трамп сокращает разрыв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru