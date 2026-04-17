Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в Вооруженные силы и органы пограничной службы офицеров запаса. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, речь идёт об офицерах запаса в возрасте до 27 лет, которые не прошли срочную военную службу или службу в резерве Вооруженных сил, и не имеют права на отсрочку.
«Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва», - указали в пресс-службе, добавив, что подобные мероприятия проводятся «ежегодно на плановой основе».
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия приобрела у России ракетный комплекс «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Плата за позор»: Члиянц выругал баснословные гонорары Биковича
- Трамп заявил о согласии Ирана на условия США
- Никуда не делись: Почему на рынке труда по-прежнему больше молодежи
- Союз театральных деятелей начал перепись уличных театров
- «Бег на месте»: Почему экранизации не повысят интерес к книге
- СМИ: Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив
- Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
- Россиянам назвали аксессуары, которые служат десятилетиями
- Течение уносит: Отдых на Пхукете летом назвали опасным
- Кинокомпания Paramount анонсировала третий «Топ Ган» с Томом Крузом