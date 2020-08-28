Телеграм: спасение шихана, очередной Скрипаль и майдан в США
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Проверка Башкирской содовой компании
Генпрокуратура по поручению Владимира Путина начала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании (БСК) и вывода прибылей компании в офшоры. Ранее в Башкирии проходили массовые протесты против планов БСК по разработке шихана Куштау, имели место столкновения протестующих с полицией и охранниками компании. В результате глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о запрете на разработку шихана и о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории.
«Политджойстик» объясняет владельцам БСК, что они сделали не так:
«Важный политический момент. Если владельцы и менеджмент БСК присядут в СИЗО в ближайшие дни, то не из-за сделки 10-ти летней давности. Во-первых, не надо бить людей на шихане Куштау ЧОПом с дубинками на фоне протестов в Минске. Во-вторых, всегда надо помнить о том, что национальные республики в составе России имеют особый статус, поэтому конфликты в них на особом контроле. И в-третьих, надо было работать с соцсетями и в первую очередь с Телеграм, защищая свою бизнес-позицию».
На следующий день после того, как Путин поручил Генпрокуратуре проверить БСК, был обнародован бюллетень Счетной палаты, в котором говорится, что в России нет достоверных данных о числе компаний с госучастием. 90% из них фактически находятся в серой зоне. «Адвокат говорит» предсказывает, что будет дальше:
«Удар по соде в Башкирии может аукнуться госкомпаниям по всей России. Практически одновременно Владимир Путин и ведомство Алексея Кудрина заявили об отсутствии видимого результата и от деятельности частных инвесторов, и от нанятых властями специалистов. И если с "Башкирской содовой компанией " все ясно – после "черной метки" от Президента менеджмент и находящиеся в России собственники отправятся в тюрьму, а предприятие – в более эффективные руки, то с ФГУПами и ФКУ придется повозиться: государство даже не знает их точное количество и не понимает, чем они занимаются. Вопрос о том, куда уходит прибыль, имеет ответ только в отношении "Башкирской соды" – "в офшор". После заявления Счетной палаты политически будет просто невозможно отнестись к госкомпаниям с меньшим вниманием – все равны перед законом и судом».
«Политген» не исключает более радикальных последствий:
«Кейс Куштау может положить начало национализации предприятий недропользователей или, как минимум, [стать] сигналом к более активному инвестированию их владельцами в экономику страны».
«Темник» считает, что бизнесу нужно извлечь урок из ситуации с БСК:
«Напомним: из-за желания получить сверхприбыли БСК намеревалась разворотить шихан Куштау. Это привело к протестам. Последние заставили вмешаться главу Башкирии. А теперь и глава государства обратил внимание на конфликт. Занятная выходит ситуация. Неполитический протест запустил механизмы донесения ряда проблем до первого лица. Это воодушевит различных активистов. А губернаторам и бизнесу следует извлечь урок: с гражданским обществом нужно общаться, а не продавливать – игнорирование его интересов однажды принесет серьезные издержки».
Отравление Навального
Алексея Навального, который на прошлой неделе был экстренно госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии, перевезли в берлинскую медицинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи сделали заявление: у Навального диагностирована интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи изначально тоже рассматривали отравление как одну из версий, однако позже эту версию исключили и в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ.
«ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» считает, что претензии к российским врачам неуместны:
«Только не очень понятно, а какие претензии к русским врачам опять? Они сразу же говорили: подозрение на отравление. Потом вдруг отравление пропало, но вы не задавались вопросом: а почему? Следствие-то тут вести, русским спецслужбам, а не немецким. Это им нужно будет отравителя найти. И есть такое понятие, как оперативное прикрытие. <…> Давайте честно скажем: жизни пациента ничего не угрожает. И это вот главное в заявлении Шарите. И в том, что его жизни ничего не угрожает – огромная заслуга этих самых омских врачей. Которые его лечили. И не дали умереть. Если уж угроза была реальной».
Ингибиторы холинэстеразы – это группа веществ, которые могут быть использованы и как медикаменты, и как боевые отравляющие вещества. К этой группе веществ относятся, в частности, зарин и «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Оппозиционные каналы сделали из этого далеко идущие выводы. «Мышь в овощном» объясняет, почему аналогия со Скрипалями неуместна:
«Итак, аудитории предлагается поверить в то, что Алексей Навальный отравлен боевым отравляющим веществом в интересах органов власти РФ. При отравлении политика использовалась практически такая же "химия", что и ранее применявшаяся "чистильщиками" российской военной разведки при попытке устранения предателя на территории Великобритании. Отравление Навального произошло на территории России, предположительно – в аэропорту, т.е. в месте массового пребывания людей, из которого политик переместился на транспортное средство, где близко контактировал со значительным числом посторонних. Несмотря на то, что убийцами было выбрано заведомо смертоносное вещество, оно почему-то не смогло нанести объекту покушения смертельный ущерб. Иных лиц, пострадавших от указанного отравляющего вещества в результате покушения на Навального, в настоящее время не зафиксировано. <…> Вместо "Верую, ибо абсурдно!" мы получили "Верую, ибо "Новичок!" И сопутствующие жертвы, которые вроде бы как были в Солсбери, и которых почему-то нет или "пока нет" сейчас».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» рассуждает о том, что ждет Россию в связи с делом Навального:
«Как показывает практика, безотносительно будущего Алексея Навального и окончательных результатов анализов, стоит ожидать волны давления на российские власти со стороны Запада: санкционного, информационного, сетевого/протестного. Время выбрано так, чтобы пик истории пришелся на середину сентября, аккурат под ЕДГ-2020 с прицелом на расширение географии региональных протестов. Местные элиты будут проверяться на прочность соблазном инструментализировать «навальногейт» для усиления своих позиций (как продавая федеральному центру «стабильность», так и для смены власти). Насколько эта тактика будет ярко выражена – узнаем уже скоро».
«Вертушка_АТС1» считает, что российские власти поступили мудро, позволив увезти Навального в Германию:
«По факту это был все же оптимальный сценарий: Россия, сохранив у себя образцы биоматериалов и таким образом максимально защитив свои позиции от обвинений, проявила добрую волю и показала, что "прятать от мирового сообщества" Навального в ее планы не входит. Что же касается обвинений – то они могли быть выдвинуты коллективным Западом и без Навального на руках (более того, с Навальным, находящимся в России, это было бы даже легче). Поэтому он и был отправлен в Германию – страну, которая, являясь локомотивом Евросоюза и членом НАТО, все же в наименьшей степени из крупных держав заинтересована в обострении отношений с Россией. Напротив: ввиду роли, которую Россия играет в обеспечении стабильности Белоруссии, а также противостояния между Германией и США, стремящимися остановить реализацию "Северного потока – 2", Берлин сегодня является главным интересантом развития прагматичных и адекватных отношений с Москвой».
«АДЕКВАТ» отвечает на вопрос о том, не спровоцирует ли ситуация с Навальным протесты, аналогичные белорусским:
«Никакой Белоруссии на этой почве у нас, конечно, не будет: социальная база секты Навального и тамошнего протеста абсолютно несопоставима. Беспокоить должно другое. Грозное кококо разных зарубпартнеров, от Меркель до американского посла, как мы теперь должны всему миру найти и наказать виновных. Есть ли они, нет ли – вопрос десятый. Должны. Потому что юберменши изволили выразить такое мнение. По любым меркам это грубейшее вмешательство во внутренние дела, и не осознавать этого высказывающиеся не могут – и высказываются явно не для того, чтобы в дальнейшем устыдиться и извиниться. С большой вероятностью мы присутствуем при начале большой игры по отработанным скрипалячьим канонам, ставкой в которой может оказаться, например, СП-2. И есть ощущение, что одной обороны, даже самой филигранной, здесь может оказаться недостаточно: если не отучим от привычки громко и нагло лезть не в свое, конца таким провокациям не будет».
Дипломатический скандал с Австрией
Власти Австрии объявили персоной нон грата российского дипломата, который, по их данным, много лет занимался промышленным шпионажем в сфере IT. МИД России ответил зеркально и объявил о высылке из страны австрийского дипломата.
Журналистка Юлия Витязева комментирует реакцию России:
«Подставлять в таких случаях вторую щеку – непозволительно. Ибо принцип взаимности в дипломатической практике никто не отменял. Однако, на самом деле, очень жаль, что Австрия позволила втянуть в себя в подобные игры. Хочется верить, что у властей этой страны хватит мудрости впредь не идти на поводу у чужих интересов».
«Записки из красного дома» отмечают тенденцию:
«Ситуация может быть серьезней, чем мы думаем. Просто напоминаю, что несколько недель назад российского дипломата выслали из Словакии, неделю назад – из Нидерландов (Нидерландов, Господи Боже мой!). А сейчас вот Австрия. Глава думского внешнеполитического блока Леонид Слуцкий склоняется к тому, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации. И тут бы я насторожился, поскольку очень похоже на правду. Жаль только, что внеблоковая Австрия выступает в качестве тарана. Не оценят ведь».
«338» напоминает, что тремя странами дело не ограничилось:
«Просто для напоминания с кем за минувший год был произведен обмен дипломатическими "нелюбезностями": Польша (вице-консул, можно было бы пренебречь, но нет). Болгария. ФРГ. Чехия. Словакия. Теперь Австрия. Скажем так, после скрипалевского обширного дипломатического алаверды нынешними высылками почти собрали весь бывший Соцлагерь».
«Fantastic Plastic Machine» подчеркивает, на фоне каких событий происходит дипломатический скандал:
«Все происходит очень быстро и одновременно. Под Лукашенко шатается трон. В Германию привезли Навального, и для того чтобы сказать граду и миру, что его отравил лично Путин, чтобы не было как в Белоруссии и что следующим ходом он присоединит соседей, местное телевидение вытащило из формалина говорящую и плюющую слюной голову Каспарова. Теперь высылка дипломата из Австрии, "недружественный шаг". Мелочь на фоне общего Армагеддона, но все – лыко в строку, все – зерно на мельницу. <…> Сейчас удобный момент, чтобы нас добавить. И нас будут давить. Причем уже без всякого стеснения. Родина, соберись!»
РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви
Священный Синод Русской православной церкви освободил от должности главу Белорусской православной церкви митрополита Минского и Заславского Павла и назначил его главой Кубанской митрополии. Главой Белорусской православной церкви стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
«Мюсли вслух» рассказывают о разнице в поведении бывшего и нынешнего глав БПЦ во время белорусских протестов:
«Напомним, что митрополит Павел 12 августа на пресс-конференции заявил, что намерен "обсудить с властью вопросы мирного урегулирования ситуации, возникшей после выборов президента страны". 14 августа пресс-секретарь БПЦ о. Сергий Лепин заявлял, что митрополит Павел приносит извинения верующим за то, что 11 августа поздравил президента Лукашенко с победой на выборах. С благословения митрополита Павла проходил совместный с католиками и униатами крестный ход "против насилия и кровопролития". Епископ Вениамин известен как противник автокефалии БПЦ. 14 августа он призвал прихожан воздержаться от гнева и мстительности, выразив надежду, что подстрекатели к противостоянию и виновные в чрезмерном насилии понесут законное наказание. Ему предстоит архисложная миссия. Так, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий в своих проповедях и публичных выступлениях открыто поддерживает оппозицию».
«Bunin & Co» пишет, что смена главы БПЦ имеет политическую подоплеку:
«В последние недели Павел не смог удержать церковь от внутреннего размежевания не только на уровне паствы (это было невозможно), но даже епископата. Либеральный гродненский архиепископ Артемий фактически поддержал протестующих, а консервативный новогрудский архиепископ Гурий не благословил (на церковном языке это означает запрет) своим клирикам участвовать в политических акциях. Сам Павел поздравил Лукашенко с победой, затем его пресс-секретарь заявил, что митрополит извинился за поздравления, но быстро выяснилось, что на официальном церковном сайте поздравление осталось – так что оно не отозвано. Затем церковь выступила против участия клириков в политике, то есть оказалась ближе к позиции владыки Гурия. Но для Лукашенко был неприемлемым сам факт колебаний в церкви. В этих условиях Павел покидает страну – его сменил борисовский епископ Вениамин – первый белорус на посту экзарха в независимой Беларуси и иерарх, лояльный Лукашенко».
«Поп вне игры (Александр Шрамко)» считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко доволен решением Синода:
«Снятие митрополита Павла и назначение Вениамина является прямым осуществлением тех угроз церкви, которые в пятницу произнес Лукашенко. Митрополит Павел "не справился". <…> Вениамин, напротив, явил себе твердым и верным сторонником режима. Гродно и Борисов это два противоположных полюса в БПЦ. Так что нет никаких сомнений. Кроме того, Вениамин вообще консерватор и, чувствую, "наведет порядок". При этом он сам по себе не сильный руководитель и будет послушной марионеткой в руках власти. В связи с этим напрашивается вопрос: а не техническая ли он фигура? Не расчищается ли место для иного, еще более одиозного?»
«Рефлексия и реакция» рассуждает о том, какой будет стратегия нового главы БПЦ:
«Обсуждая дела духовные и нового Митрополита Минского, стоит всегда помнить, что место сидения определяет точку зрения. <…> Митрополит Павел рассказывал в Рязани про чернобыльские краники, а спустя несколько лет в Беларуси стал крайне аккуратным и взвешенным в выражениях, т.к. за рязанскую прямоту ему не раз прилетало. И управлял епархией совсем не по-диктаторски. То же самое касается и владыки Вениамина. Неважно что он говорил раньше. Сейчас он не просто епископ, он первый белорус – глава церкви. Ожидания общества, клира и государства от него будут соответствующие – курс если не на автокефалию, то на мягкую автономию и нейтралитет. Митрополит или будет соответствовать этим ожиданиям, или бесконечными шараханьями повторит судьбу своего предшественника».
Клинтон посоветовала Байдену не признавать поражение на выборах
Экс-кандидат в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон, выступая на телешоу, посоветовала своему однопартийцу, кандидату в президенты Джо Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов. Она заявила, что результаты голосования 3 ноября могут показывать небольшое преимущество республиканца Дональда Трампа, но Байден не должен признавать поражение «ни при каких обстоятельствах».
«Мейстер» вспомнил старый анекдот:
«Это реализация анекдота 2004 года. Джон Форбс Керри (проигравший Бушу кандидат демократов) смотрит телевизор. По CNN показывают Майдан, по NBC показывают Майдан, по CBS показывают Майдан, по ABC показывают Майдан… Джон выключает телевизор со словами "Да сколько можно это смотреть!". Его жена Тереза Хайнц Керри хватает пульт и включает телевизор.
— Нет, смотри, Джон! Смотри, как выборы надо проигрывать!»
«НеВротик» предвкушает развлечение:
«Игры в Смуту заразны. Майданище в цитадели демократии – это мегашоу, которое изобретательный двадцатый год приготовил нам на сладкое. Оно, конечно, упоительно увлекательно, но железный занавес надо держать без щелей. Чисто из карантинной безопасности».
«Всевидящее око» пытается подобрать название происходящему:
«Как бы это назвать? Аутомайдан? Оранжад эндогенного происхождения? Звездно-полосатая революция?»
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посоветовала Байдену не участвовать в дебатах с Трампом. Американист Малек Дудаков пишет, что будет, если Байден последует советам Клинтон и Пелоси:
«Отказ от дебатов и от признания итогов выборов приведут к крупнейшему институциональному кризису в США со времен гражданской войны. Легитимность института выборов окажется подорванной, половина страны не будет считать победившего кандидата законным американским президентом. Но что же тогда Байдену нужно делать? Предполагается, что раз уж он ведет в опросах, то стоит держаться текущего курса и не предпринимать ничего нового. <…> Время работает на Трампа: экономика США восстанавливается, вывод вакцины от коронавируса на рынок не за горами. Как-то сильно развернуть электоральные тренды за два месяца до выборов Байдену уже вряд ли удастся».
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