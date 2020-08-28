Телеграм: спасение шихана, очередной Скрипаль и майдан в США

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Алексея Навального, который на прошлой неделе был экстренно госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии, перевезли в берлинскую медицинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи сделали заявление: у Навального диагностирована интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи изначально тоже рассматривали отравление как одну из версий, однако позже эту версию исключили и в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ.

«ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» считает, что претензии к российским врачам неуместны:

«Только не очень понятно, а какие претензии к русским врачам опять? Они сразу же говорили: подозрение на отравление. Потом вдруг отравление пропало, но вы не задавались вопросом: а почему? Следствие-то тут вести, русским спецслужбам, а не немецким. Это им нужно будет отравителя найти. И есть такое понятие, как оперативное прикрытие. <…> Давайте честно скажем: жизни пациента ничего не угрожает. И это вот главное в заявлении Шарите. И в том, что его жизни ничего не угрожает – огромная заслуга этих самых омских врачей. Которые его лечили. И не дали умереть. Если уж угроза была реальной».

Ингибиторы холинэстеразы – это группа веществ, которые могут быть использованы и как медикаменты, и как боевые отравляющие вещества. К этой группе веществ относятся, в частности, зарин и «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Оппозиционные каналы сделали из этого далеко идущие выводы. «Мышь в овощном» объясняет, почему аналогия со Скрипалями неуместна:

«Итак, аудитории предлагается поверить в то, что Алексей Навальный отравлен боевым отравляющим веществом в интересах органов власти РФ. При отравлении политика использовалась практически такая же "химия", что и ранее применявшаяся "чистильщиками" российской военной разведки при попытке устранения предателя на территории Великобритании. Отравление Навального произошло на территории России, предположительно – в аэропорту, т.е. в месте массового пребывания людей, из которого политик переместился на транспортное средство, где близко контактировал со значительным числом посторонних. Несмотря на то, что убийцами было выбрано заведомо смертоносное вещество, оно почему-то не смогло нанести объекту покушения смертельный ущерб. Иных лиц, пострадавших от указанного отравляющего вещества в результате покушения на Навального, в настоящее время не зафиксировано. <…> Вместо "Верую, ибо абсурдно!" мы получили "Верую, ибо "Новичок!" И сопутствующие жертвы, которые вроде бы как были в Солсбери, и которых почему-то нет или "пока нет" сейчас».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» рассуждает о том, что ждет Россию в связи с делом Навального:

«Как показывает практика, безотносительно будущего Алексея Навального и окончательных результатов анализов, стоит ожидать волны давления на российские власти со стороны Запада: санкционного, информационного, сетевого/протестного. Время выбрано так, чтобы пик истории пришелся на середину сентября, аккурат под ЕДГ-2020 с прицелом на расширение географии региональных протестов. Местные элиты будут проверяться на прочность соблазном инструментализировать «навальногейт» для усиления своих позиций (как продавая федеральному центру «стабильность», так и для смены власти). Насколько эта тактика будет ярко выражена – узнаем уже скоро».

«Вертушка_АТС1» считает, что российские власти поступили мудро, позволив увезти Навального в Германию:

«По факту это был все же оптимальный сценарий: Россия, сохранив у себя образцы биоматериалов и таким образом максимально защитив свои позиции от обвинений, проявила добрую волю и показала, что "прятать от мирового сообщества" Навального в ее планы не входит. Что же касается обвинений – то они могли быть выдвинуты коллективным Западом и без Навального на руках (более того, с Навальным, находящимся в России, это было бы даже легче). Поэтому он и был отправлен в Германию – страну, которая, являясь локомотивом Евросоюза и членом НАТО, все же в наименьшей степени из крупных держав заинтересована в обострении отношений с Россией. Напротив: ввиду роли, которую Россия играет в обеспечении стабильности Белоруссии, а также противостояния между Германией и США, стремящимися остановить реализацию "Северного потока – 2", Берлин сегодня является главным интересантом развития прагматичных и адекватных отношений с Москвой».

«АДЕКВАТ» отвечает на вопрос о том, не спровоцирует ли ситуация с Навальным протесты, аналогичные белорусским:

«Никакой Белоруссии на этой почве у нас, конечно, не будет: социальная база секты Навального и тамошнего протеста абсолютно несопоставима. Беспокоить должно другое. Грозное кококо разных зарубпартнеров, от Меркель до американского посла, как мы теперь должны всему миру найти и наказать виновных. Есть ли они, нет ли – вопрос десятый. Должны. Потому что юберменши изволили выразить такое мнение. По любым меркам это грубейшее вмешательство во внутренние дела, и не осознавать этого высказывающиеся не могут – и высказываются явно не для того, чтобы в дальнейшем устыдиться и извиниться. С большой вероятностью мы присутствуем при начале большой игры по отработанным скрипалячьим канонам, ставкой в которой может оказаться, например, СП-2. И есть ощущение, что одной обороны, даже самой филигранной, здесь может оказаться недостаточно: если не отучим от привычки громко и нагло лезть не в свое, конца таким провокациям не будет».

