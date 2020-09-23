Власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом
Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его тайной инаугурации, пишет портал TUT.by.
«Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация», - написал в Twitter глава литовского МИД Линас Линкявичус.
По его словам, нелегитимность Лукашенко остается фактом со всеми вытекающими последствиями.
В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что Лукашенко ответственен за «несвободные и несправедливые» выборы. Министр также выразил поддержку народу Белоруссии.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Лукашенко противоречит всем принципам демократии, и призвал к свободным и справедливым выборам в стране.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также отметил, что ФРГ не признает Лукашенко президентом Белоруссии даже после инаугурации.
В августе глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна запретила въезд 30 белорусским гражданам, в том числе Лукашенко за "мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов".
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лично он не располагал информацией о проведении инаугурации Лукашенко. Он также признался, что не располагает информацией о том, поздравит ли российский лидер Владимир Путин своего коллегу со вступлением в должность.
В то же время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объявила себя единственным избранным народом лидером республики. По ее словам, срок полномочий Лукашенко закончился, теперь его приказы не имеют законной силы.
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