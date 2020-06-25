Светлана Хоркина приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поучаствовала в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в первый день плебисцита. Об этом она рассказала телеканалу «Москва 24».

По словам Хоркиной, она привыкла быть первой во всём. «Меня к этому приучил спорт. Если я могу сделать ответственный шаг, то я это делаю всегда первая», - отметила она.

Спортсменка отметила, что решила заодно посмотреть, как организовано голосование, и убедилась, что всё достаточно спокойно.

Хоркина призвала россиян проявить гражданскую позицию и проголосовать, «чтобы потом не кричать, что тебя не услышали, и чтобы потом не было недоразумений и претензий».

Голосование по Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

