Светлана Хоркина приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поучаствовала в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в первый день плебисцита. Об этом она рассказала телеканалу «Москва 24».
По словам Хоркиной, она привыкла быть первой во всём. «Меня к этому приучил спорт. Если я могу сделать ответственный шаг, то я это делаю всегда первая», - отметила она.
Спортсменка отметила, что решила заодно посмотреть, как организовано голосование, и убедилась, что всё достаточно спокойно.
Хоркина призвала россиян проявить гражданскую позицию и проголосовать, «чтобы потом не кричать, что тебя не услышали, и чтобы потом не было недоразумений и претензий».
Голосование по Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.
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