Названа новая версия отравления Навального

Оппозиционер Алексей Навальный мог быть дважды отравлен веществом из группы «Новичок», сообщает издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности Германии.

По данным издания, учёные, изучив все доказательства, заявили о том, что отравляющее вещество было порошком, растворённым в жидкости. Предполагается, что яд мог находиться в чае, который Навальный выпил в аэропорту Томска перед вылетом.

Также немецкие учёные приводят данные об обнаружении «Новичка» на бутылке с водой. По словам помощников оппозиционера, ёмкость была взята из гостиничного номера Навального, где он находился за день до отравления. Эксперты считают, что это может говорить о контакте Навального с ядом до прибытия в аэропорт, либо о двойном отравлении оппозиционера.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске. Политик почувствовал себя плохо во время перелёта, после экстренной посадки его доставили в местную больницу, а позже перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Омские врачи диагностировали оппозиционеру нарушение обмена веществ, позже немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок».

