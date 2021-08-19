США заявили об испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник»
В США выразили уверенность в том, что Россия намерена провести испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". Соответствующий сюжет выпустил телеканал CNN.
Фотографии, на основе которых американцы сделали такие выводы, были получены при помощи коммерческого спутника аэрокосмической компании Capella Space. По данным телеканала, снимки демонстрируют полигон Панково на Новой Земле.
Специалисты Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее заявили журналистам, что на фотографиях присутствуют "явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты".
Ракета по классификации НАТО указана в материале как Skyfall. "Буревестник", по данным Минобороны России, является межконтинентальной крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой. Разработчики вооружения отмечают ее незаметность и дальность.
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