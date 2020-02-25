США ввели санкции против КНР, Ирака, РФ и Турции
В США объявили о новых санкциях в отношении четырех государств – Китая, Ирака, России и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Госдепа Майкла Помпео.
Всего в «черный список» США попали 13 физических и юридических лиц. Санкции введены за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Какие конкретно компании РФ попали под санкции не уточняется, пишет RT.
В документе Госдепа уточняется, что санкции введены на 2 года, однако их срок может быть сокращен или продолжен. В США заявляют, что целью ограничительных мер является недопущение развития Ираном ракетного потенциала. Санкциями предусматривается запрет на покупку компаниями США товаров у организаций из «черного списка», а также запрет на продажу им военной техники США.
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