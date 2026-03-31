США сняли санкции с трех российских контейнеровозов

Власти США сняли санкции с трёх российских контейнеровозов. Как пишет RT, соответствующее заявление было опубликовано американским Минфином.

Уточняется, что речь идёт о судах Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay, которые, как утверждают в США, ходят под российскими флагами.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Белом доме не рассматривают возможность сохранения действующих послаблений санкций в отношении российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, данные меры временные и носят ограниченный характер, они истекают в апреле.

ФОТО: РИА Новости
