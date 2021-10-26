СМИ: ВСУ впервые применили турецкий беспилотник в Донбассе
Вооруженные силы Украины заявили о применении беспилотника «Байрактар» в Донбассе. Ролик, якобы запечатлевший полет беспилотника, опубликовал журналист и волонтер Мартин Брест.
«Спасибо плательщикам налогов, за счет которых были осуществлены закупки "Байрактаров": в кусках погнутого металла, крови и кишках абизян есть и ваш вклад», - написал журналист на своей странице в Facebook.
При этом официального комментария ВСУ по данному инциденту не было. По данным редактора журнала «Цензор.нет» Юрия Бутусова, инцидент произошел в районе Гранитного.
«Управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена» - утверждает Бутусов. По его словам, запуск беспилотников курировал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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