СМИ: в Словакии начались учения НАТО с участием украинских военных

Учения НАТО European Shield («Европейский щит») начались в Словакии с участием украинских военных. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в учениях участвуют 700 солдат стран НАТО и 200 украинских военных. Учения идут на ряде полигонов словацких ВС.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Страны НАТО проводят подготовку украинских военных для защитных действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СловакияУкраина
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