СМИ: в Словакии начались учения НАТО с участием украинских военных
18 октября 202221:23
Учения НАТО European Shield («Европейский щит») начались в Словакии с участием украинских военных. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что в учениях участвуют 700 солдат стран НАТО и 200 украинских военных. Учения идут на ряде полигонов словацких ВС.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Страны НАТО проводят подготовку украинских военных для защитных действий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru