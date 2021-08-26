СМИ: «Талибан» и афганское сопротивление договорились не нападать друг на друга
Запрещённое в России радикальное движение «Талибан» и Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) договорились воздерживаться от военных действий в провинции Панджшер, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на собственные источники.
Собеседники канала рассказали, что талибы и сопротивление вели переговоры в течение последних двух дней. Источники добавили, что достигнутые соглашения позволят предотвратить вооружённые столкновения в провинции, которая является единственным регионом Афганистана, неподконтрольным радикалам.
Ранее лидер сопротивления талибам в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что в интересах России избежать эскалации насилия в Афганистане, а также не допустить внедрения экстремистской идеологии, ибо в противном случае в стране увеличится число террористов, которые «захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг РФ».
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а также втягивать в конфликт свои вооруженные силы, сообщает «Свободная пресса».
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