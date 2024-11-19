СМИ: Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласит избранного президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска на саммит по искусственному интеллекту в Париже. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух французских чиновников.

«Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласит... Дональда Трампа и советника по технологиями - миллиардера Илона Маска посетить Париж... в связи с саммитом по искусственному интеллекту, который организует Макрон», — отмечает телеканал.

Встреча во французской столице пройдет 10-11 февраля следующего года. Ожидается, что на саммит прибудут главы государств и руководители компаний.

Ранее Эммануэль Макрон допустил, что созвонится с президентом России Владимиром Путиным, когда будет подходящим контекст и появятся «соответствующие условия и обстоятельства», напоминает «Свободная пресса».

