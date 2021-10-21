СМИ: делегации Польши и стран Балтии не стали слушать Матвиенко на конференции в Афинах
Представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии покинули заседание Европейской конференции председателей парламентов в Афинах на время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, сообщает ТАСС со ссылкой на члена российской делегации.
По словам собеседника агентства, члены делегации этих стран покинули зал, когда Матвиенко вышла на трибуну, и вернулись на свои места, когда она закончила своё выступление.
Ранее Матвиенко заявила, что в отношениях России и США сложно «ожидать чудес, каких-то серьёзных решений, договорённостей», сообщает RT.
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