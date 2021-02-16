СМИ: Берлин готов убедить США отказаться от санкций против «Северного потока - 2»

Федеративная республика Германия прорабатывает вариант решения, которое позволит убедить новую администрацию Вашингтона не вводить новые санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет Financial Times.

По данным авторитетного издания, в частности, Берлин обсуждает вариант, при котором, Германия самостоятельно сможет перекрывать газопровод в том случае, если Россия, например, произвольно урежет поставки топлива через газотранспортную систему Украины.

Власти Германии рассчитывают на изменение подходов Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» с назначением на пост государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В связи с этим FT упоминает книгу Блинкена «Союзник против союзника: Америка, Европа и сибирский трубопроводный кризис». Она посвящена событиям начала 1980-х годов, когда между США и Европой возник конфликт из-за нового трубопровода для поставок газа из СССР.

Тогда администрация президента США Рональда Рейгана также ввела санкции в отношении этого проекта. Блинкен в своей книге делает резюме, что Вашингтону важнее заботиться о своих союзниках, чем диктовать им условия экономического сотрудничества с Москвой.

Financial Times отмечает стремление администрации Джо Байдена нормализовать отношения с Берлином, который рассматривается в качестве одного из ключевых союзников США.

