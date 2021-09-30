СМИ: Байден отказался от встречи с президентом Палестины

Белый дом ответил отказом на запрос президента Палестины Махмуда Аббаса о встрече с американским коллегой Джо Байденом в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Axios.

Отмечается, что информационный портал ссылается на палестинские и американские источники.

Так, палестинские источники сообщают, что Аббас планировал поездку в Нью-Йорк при наличии возможности встречи с Байдена в ходе Генассамблеи. Источник в Белом доме сообщил, что отказ в запросе был связан с тем, что Байден не планировал двусторонних встреч.

Как пишет Axios, это говорит о том, что палестино-израильский вопрос не является приоритетным для администрации Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаБайден
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