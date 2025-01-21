Си Цзиньпин заявил о намерении вывести отношения с РФ на новую высоту в 2025 году
Китайская Народная Республика намерена вывести свои отношения с Россией на новый уровень в наступившем году. Такие планы озвучил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеосвязи.
По словам председателя КНР, Пекин намерен вместе с Москвой противостоять внешней неопределенности на базе сохранения стабильности и стрессоустойчивости двусторонних отношений. В свою очередь Владимир Путин заявил, что взаимодействие между РФ и Китаем не зависит от политической ситуации.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российский лидер акцентировал внимание на том, что 2024 год стал успешным для Москвы и Пекина. По мнению Путина, РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в международном плане.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Со дна Байкала достали статую рыцаря
- ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих
- ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
- В России допустили рост числа магнитных бурь в 2025 году
- Рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами задержан на Кубе на 28 часов
- Автобус в Подмосковье съехал в кювет и врезался в дерево
- СМИ: ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления Израиля
- СМИ: Иностранца задержали за домогательства к пятикласснице в Подмосковье
- Илон Маск оправдался за «нацистское приветствие»
- Фальков: Особое внимание в новой модели высшего образования уделят аспирантуре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru