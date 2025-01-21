Си Цзиньпин заявил о намерении вывести отношения с РФ на новую высоту в 2025 году

Китайская Народная Республика намерена вывести свои отношения с Россией на новый уровень в наступившем году. Такие планы озвучил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеосвязи.

По словам председателя КНР, Пекин намерен вместе с Москвой противостоять внешней неопределенности на базе сохранения стабильности и стрессоустойчивости двусторонних отношений. В свою очередь Владимир Путин заявил, что взаимодействие между РФ и Китаем не зависит от политической ситуации.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российский лидер акцентировал внимание на том, что 2024 год стал успешным для Москвы и Пекина. По мнению Путина, РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в международном плане.

