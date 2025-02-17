Швеция допустила отправку войск на Украину после окончания конфликта с Россией

Швеция отправит своих военных на Украину при определенных обстоятельствах после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу шведского правительства Ульфа Кристерссона.

Посол: Размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны

Для этого, по словам шведского премьера, нужен «четкий мандат для этих сил», получить который возможно, только если переговоры будут успешными. Кристерссон подчеркнул, что уже сейчас эти войска можно начинать формировать.

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что при заключении мирного договора между Россией и Украиной необходимо гарантировать, что боевые действия снова не начнутся. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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