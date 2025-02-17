Швеция допустила отправку войск на Украину после окончания конфликта с Россией

Для этого, по словам шведского премьера, нужен «четкий мандат для этих сил», получить который возможно, только если переговоры будут успешными. Кристерссон подчеркнул, что уже сейчас эти войска можно начинать формировать.

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что при заключении мирного договора между Россией и Украиной необходимо гарантировать, что боевые действия снова не начнутся. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

