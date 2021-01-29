Штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции в России могут вырасти
Законопроект об ужесточении ответственности за незаконное ношение форменной одежды военных и правоохранителей планируется принять в весеннюю сессию, сейчас он готовится, передает ТАСС слова главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
Сейчас штраф за эти действия составляет до 1,5 тысячи рублей. По словам, Хинштейна, эту сумму хотят сделать более ощутимой.
Ранее в ходе протестных акций в Белоруссии после президентских выборов в начале августа 2020 года, когда страну захлестнули протесты против объявленных итогов голосования, в интернете и телеграм-каналах были распространены ролики, где люди в милицейской форме заявляли о своей поддержке протестов, срывали погоны и рвали удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Аналогичные случаи были зафиксированы в России во время несанкционированных митингов 23 сентября, которые прошли по всей стране.
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