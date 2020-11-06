Штат Невада ожидает завершения подсчета голосов до воскресенья
Штат Невада ожидает завершения подсчета почтовых голосов по выборам президента США до ближайшего воскресенья. Об этом сообщает Reuters.
Итоги президентских выборов в США пока не подведены, поскольку в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.
Официально выборы состоялись 3 ноября. На фоне распространения коронавируса многие граждане США голосовали по почте в связи с чем подсчет голосов задерживается. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
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