Сенат утвердил нового министра транспорта США

Сенат США утвердил Пита Буттеджаджа на пост министра транспорта страны. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты Конгресса.

В декабре телекомпания CNN со ссылкой на источник в Демократической партии сообщала о возможном назначении Буттеджаджа на должность министра транспорта или торговли. Также рассматривалась возможность назначения демократа послом. По данным CNN, в случае утверждения Буттеджадж стал бы «первым лицом нетрадиционной ориентации, утверждённым Сенатом».

Ранее Буттеджадж претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. В марте прошлого года новый министр вышел из предвыборной гонки, а позже присоединился к команде нынешнего президента США Джо Байдена.

