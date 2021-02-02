Сенат утвердил нового министра транспорта США
Сенат США утвердил Пита Буттеджаджа на пост министра транспорта страны. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты Конгресса.
В декабре телекомпания CNN со ссылкой на источник в Демократической партии сообщала о возможном назначении Буттеджаджа на должность министра транспорта или торговли. Также рассматривалась возможность назначения демократа послом. По данным CNN, в случае утверждения Буттеджадж стал бы «первым лицом нетрадиционной ориентации, утверждённым Сенатом».
Ранее Буттеджадж претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. В марте прошлого года новый министр вышел из предвыборной гонки, а позже присоединился к команде нынешнего президента США Джо Байдена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Сенат утвердил нового министра транспорта США
- Меркель: В ЕС рады каждой одобренной вакцине от COVID-19
- Суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии
- Глава МИД Швеции назвала переговоры с Лавровым «конструктивными и искренними»
- Красную площадь закрыли для посещения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru