«Сбер», олигархи и Милонов: Кто пострадает в случае введения новых санкций

Западные СМИ сообщали, что речь идёт о членах советов директоров российских госкомпаний, а также о крупных чиновниках. Не исключается, что под ограничения также попадут их жёны и дети. Источники пояснили, что попавшие в чёрный список лица «поддерживают тесные финансовые связи с Западом», а потому «особенно уязвимы», так как рестрикции не позволят им и членам их семей «хранить свои деньги в западных странах и обучаться в элитных западных университетах».

Российское посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook в связи с этим отметило, что Москва не собирается «пятиться назад» перед угрозой ограничительных мер со стороны США и «вставать по стойке смирно».

Однако США поддержали и союзники по НАТО. Так, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новый санкционный режим против РФ будет подготовлен к 10 февраля. Трасс напомнила, что режим будет применен при нападении РФ на Украину. Глава МИД отметила, что санкции будут самыми жесткими за все время.

Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможных новых санкциях против российских компаний в Кремле расценивают как неприкрытую атаку на бизнес, и подчеркнул, что инвестиционная привлекательность Британии падает после таких слов.

«Здесь, я думаю, надо называть всё своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН... В данном случае речь идёт о неприкрытой атаке на бизнес», - отметил он.



Со своей стороны, власти Польши решили пойти на опережение и внесли в черный список депутата Госдумы Виталия Милонова. Что стало причиной решения Варшавы, не уточняется. Однако сам Милонов полагает, что попал под санкции из-за своей позиции относительно развернувшегося в конце прошлого года миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии: депутат неоднократно резко высказывался о ситуации с беженцами.

