«Сбер», олигархи и Милонов: Кто пострадает в случае введения новых санкций
Предлагаемый Западом новый пакет антироссийских санкций может стать чувствительным не только для чиновников и политиков, но и для банковской системы.
«Сбер» провел технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение инфраструктуры информационных технологий банка от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения, включая таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP.
По данным СМИ, правительство обеспокоено информацией о возможных санкциях, затрагивающих поставки микроэлектроники, поэтому прорабатывает все сценарии на этот случай. По имеющимся данным, «Сбер» планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.
Ранее РБК передавал, что Минпромторг и участники рынка вычислительной техники в январе уже обсуждали последствия возможных санкций США против России, предусматривающих запрет на экспорт в РФ продукции американских производителей микросхем.
При этом повод для беспокойства действительно есть. В случае запрета на зарубежную электронику или софт на импортозамещение надеяться не приходится, поскольку компьютерная техника в России на сегодняшний день никак не может составить конкуренцию ведущим мировым производителям. Государству необходимо вкладывать деньги в развитие этого направления, чтобы исправить ситуацию, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Тут нужно понимать, что процессоры, которые выпускаются в России, пока еще не смогли составить конкуренцию ведущим мировым производителям. Создать за несколько лет конкурентоспособный процессор или комплектующие практически невозможно. Поэтому государство взяло на себя политику внедрения российского производства, его поддержки. Но раньше двух-трех лет вряд ли в этом вопросе что-то сдвинется в хорошую сторону», - объяснил Кусков.
При этом санкции могут задеть не только техническое оснащение российских банков и предприятий. 31 января Вашингтон подготовил санкционные списки представителей «российских элит и членов их семей» на случай «агрессии против Украины», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Западные СМИ сообщали, что речь идёт о членах советов директоров российских госкомпаний, а также о крупных чиновниках. Не исключается, что под ограничения также попадут их жёны и дети. Источники пояснили, что попавшие в чёрный список лица «поддерживают тесные финансовые связи с Западом», а потому «особенно уязвимы», так как рестрикции не позволят им и членам их семей «хранить свои деньги в западных странах и обучаться в элитных западных университетах».
Российское посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook в связи с этим отметило, что Москва не собирается «пятиться назад» перед угрозой ограничительных мер со стороны США и «вставать по стойке смирно».
Однако США поддержали и союзники по НАТО. Так, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новый санкционный режим против РФ будет подготовлен к 10 февраля. Трасс напомнила, что режим будет применен при нападении РФ на Украину. Глава МИД отметила, что санкции будут самыми жесткими за все время.
Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможных новых санкциях против российских компаний в Кремле расценивают как неприкрытую атаку на бизнес, и подчеркнул, что инвестиционная привлекательность Британии падает после таких слов.
«Здесь, я думаю, надо называть всё своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН... В данном случае речь идёт о неприкрытой атаке на бизнес», - отметил он.
Со своей стороны, власти Польши решили пойти на опережение и внесли в черный список депутата Госдумы Виталия Милонова. Что стало причиной решения Варшавы, не уточняется. Однако сам Милонов полагает, что попал под санкции из-за своей позиции относительно развернувшегося в конце прошлого года миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии: депутат неоднократно резко высказывался о ситуации с беженцами.
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