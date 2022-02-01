Милонов попал в санкционный список Польши

Отмечается, что парламентарий попал в санкционный визовый перечень: Милонову запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также в государства шенгенской зоны.

Что стало причиной решения Варшавы, не уточняется. Однако сам Милонов полагает, что попал под санкции из-за своей позиции относительно развернувшегося в конце прошлого года миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии: депутат неоднократно резко высказывался о ситуации с беженцами.

«Я возмущен действиями польских властей, которые без уведомления и без официального объяснения внесли меня в подобный санкционный список. <...> Это недопустимо, это продолжение русофобской антироссийской политики, которой нужно дать соответствующую оценку. Считаю действия поляков и их властей недопустимыми», — заявил парламентарий.

