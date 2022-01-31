В Кремле оценили возможные санкции Великобритании против российского бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможных новых санкциях против российских компаний в Кремле расценивают, как неприкрытую атаку на бизнес, сообщает ТАСС.
«Здесь, я думаю, надо называть всё своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН... В данном случае речь идёт о неприкрытой атаке на бизнес», - отметил он.
По его словам, заявление Трасс «очень тревожное для наших компаний». Представитель Кремля также подчеркнул, что подобные слова «подрывают инвестиционную привлекательность Британии».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о возможности конфискации британских активов олигархов из РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает RT.
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