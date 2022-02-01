Посольство РФ: Москва не собирается «пятиться назад» из-за угрозы американских санкций
Москва не собирается «пятиться назад» перед угрозой ограничительных мер со стороны США, сказано в сообщении российского посольства в Вашингтоне в Facebook.
В дипмиссии считают, что генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. «Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — следует из сообщения.
Как отмечают в посольстве, именно американские власти «поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией».
Также отмечается, что Вашингтон снабжает Украину современными наступательными вооружениями.
Напомним, Белый дом подтвердил, что американские власти разработали санкции против российских элит и членов их семей. Вашингтон подготовил санкционные списки представителей «российских элит и членов их семей» на случай «агрессии против Украины».
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