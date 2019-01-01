Грамотный троллинг. Саакашвили впал в ярость от заступничества Путина

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили отреагировал на слова Владимира Путина, который предложил Киеву вернуть тому украинский паспорт. Саакашвили эмоционально не принял заступничество российского лидера, отмечает Ura.ru.

В своём Facebook он, в частности, напомнил, что сам Владимир Путин некоторое время назад якобы требовал у Порошенко выдворить его с Украины. Саакашвили также утверждает, что представители президента РФ через посредников предлагают избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не возвращать бывшему грузинскому главе гражданство незалежной.

По утверждению Саакашвили такие же пожелания представители президента РФ якобы озвучили руководству Турции, Армении и Азербайджана. Экс-президент Грузии написал, что его возвращение на Украину не касается российской стороны.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин призвал Киев вернуть украинское гражданство Саакашвили ради торжества справедливости.

