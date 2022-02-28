С вазелином и памперсами: Коммуниста Бондаренко лишили мандата депутата Саратовской облдумы

Саратовская областная дума лишила мандата депутата от КПРФ Николая Бондаренко. Депутаты сегодня утвердили голосованием соответствующее решение мандатной комиссии, принятое на минувшей неделе.

Поводом для такого решения стало то, что Бондаренко якобы получал доход через видеохостинг YouTube, где ведет блог. Сам Бондаренко настаивал, что донаты нельзя считать доходом.

«Понятно, что этим решением вы планируете заставить молчать мой депутатский микрофон, но самое страшное для вас — вы не сможете заставить молчать избирателей. Я пришел сюда пять лет назад не для того, чтобы получать депутатскую зарплату. Я пришел, чтобы использовать парламент как трибуну. За это вы меня лишаете мандата!», - заявил Бондаренко в своем последнем слове.

В начале сегодняшнего заседания представители КПРФ в облдуме возмутились тем, что их рабочие места оказались испачканными маслом. Бондаренко предположил, что это может быть вазелин. Коммунисты предложили убедиться в этом председателю регионального парламента Александру Романову, представляющему «Единую Россию».

Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Алексей Антонов заявил, что претензии к Бондаренко связаны с получением им доходов с помощью канала на YouTube. Якобы депутату перечисляли деньги на банковскую карту без указания, что это пожертвования, а потому данные средства считаются подарками, полученными в связи с выполнением должностных полномочий.

Соратник Бондаренко по КПРФ Александр Анидалов заявил, что лишение депутата мандата - это «подленькая месть». После этого Анидалов достал подгузник и рулон туалетной бумаги и предложил представителям «Единой России» воспользоваться ими ввиду того, что они якобы «боятся» его однопартийца.

