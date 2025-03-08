Рубио поговорил с министром иностранных дел Украины
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и призвал Киев сделать шаги к устойчивому миру. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
Как отметил Рубио,президент США Дональд Трамп полон решимости как можно скорее завершить конфликт.
«Секретарь... подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», — указали во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Рубио назвал конфликт вокруг Украины «прокси-войной» между двумя державами — США и Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru