Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы

В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на необоснованную высылку Временного поверенного в делах РФ в Литве.

«В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия», - подчеркнули в МИД РФ.

В российском министерстве добавили, что Виргиния Умбрасене должна покинуть территорию России в пятидневный срок.

Ранее власти Литвы объявили персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя, назвав его действия и заявления «несовместимыми со статусом дипломата», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».