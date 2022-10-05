Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы

Временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене объявлена российскими властями персоной нон грата, сообщает пресс-служба МИД РФ.

МИД: Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на необоснованную высылку Временного поверенного в делах РФ в Литве.

«В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия», - подчеркнули в МИД РФ.

В российском министерстве добавили, что Виргиния Умбрасене должна покинуть территорию России в пятидневный срок.

Ранее власти Литвы объявили персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя, назвав его действия и заявления «несовместимыми со статусом дипломата», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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