РФ и США обсудят стратегическую стабильность до середины июля

Представители Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки могут провести встречу по вопросам стратегической стабильности уже до середины июля. Такие сроки озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, у Москвы и Вашингтона имеется понимание, что договоренности в этой сфере возможны исключительно на компромиссной взаимоприемлемой основе. Как уточнил глава МИДа делегации РФ и США рассмотрят варианты решения задач, поставленных президентами на саммите в Женеве в данной области.

По словам Лаврова, каждая из сторон сначала представит своё видение основных составляющих новых переговоров. Предварительные консультации могут быть закончены успешно только в случае достижения договоренностей, которые устроят обе стороны, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

