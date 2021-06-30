РФ и США обсудят стратегическую стабильность до середины июля
Представители Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки могут провести встречу по вопросам стратегической стабильности уже до середины июля. Такие сроки озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, у Москвы и Вашингтона имеется понимание, что договоренности в этой сфере возможны исключительно на компромиссной взаимоприемлемой основе. Как уточнил глава МИДа делегации РФ и США рассмотрят варианты решения задач, поставленных президентами на саммите в Женеве в данной области.
По словам Лаврова, каждая из сторон сначала представит своё видение основных составляющих новых переговоров. Предварительные консультации могут быть закончены успешно только в случае достижения договоренностей, которые устроят обе стороны, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Генпрокуратура РФ добила до 40 список нежелательных организаций
- На попятную: власти Кубани смягчили ограничения для туристов с 1 августа
- Российская нефть Urals в Европе подорожала в 1,5 раза с начала года
- РФ и США обсудят стратегическую стабильность до середины июля
- Мало: Степаненко оспорила в суде раздел имущества с Петросяном
- Вакциной единой: Турция упростила въезд для россиян
- Марафон «Белые ночи» в Петербурге отложен на год из-за коронавируса
- Прямая линия с Путиным длилась почти четыре часа
- Путин пообещал дополнительные поставки вакцин от коронавируса в ЛНР и ДНР
- Путин объяснил завышенные цены на отдых на российских курортах их перегрузкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru