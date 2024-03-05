РФ и Азербайджан утвердили дорожную карту развития туризма
Россия и Азербайджан договорились о развитии двустороннего туризма до 2026 года включительно. Дорожная карта подписана по итогам переговоров в Баку глав правительств Михаила Мишустина и Али Асадова.
Также утверждена программа сотрудничества между министерствами культуры двух стран. Кроме того, подписан план мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу.
Премьер-министр Азербайджана назвал одним из ключевых приоритетов укрепление отношений с Российской Федерацией, включая стратегическое партнерство. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Али Асадов также подтвердил приверженность Баку продолжению взаимодействия с Москвой в рамках СНГ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru