РФ и Азербайджан утвердили дорожную карту развития туризма

Россия и Азербайджан договорились о развитии двустороннего туризма до 2026 года включительно. Дорожная карта подписана по итогам переговоров в Баку глав правительств Михаила Мишустина и Али Асадова.

Также утверждена программа сотрудничества между министерствами культуры двух стран. Кроме того, подписан план мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу.

Премьер-министр Азербайджана назвал одним из ключевых приоритетов укрепление отношений с Российской Федерацией, включая стратегическое партнерство. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Али Асадов также подтвердил приверженность Баку продолжению взаимодействия с Москвой в рамках СНГ.

