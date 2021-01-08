Республиканцы в Конгрессе США выступили против импичмента Трампу

Представители Республиканской партии в конгрессе США выступили против идеи объявить импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу. Заявление руководства фракции республиканцев опубликовано в Twitter их лидера Кевина Маккарти.

В заявлении конгрессменов отмечается, что отстранение Трампа от должности «всего за 12 дней до истечения срока его полномочий лишь ещё глубже расколет нашу страну».

По словам Маккарти, он планирует обсудить с избранным президентом Джо Байденом возможности совместной работы, которая поможет «снизить накал и объединить страну для решения проблем».

Ранее заместитель спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк заявила, что процедура импичмента Трампу может быть начата в середине следующей недели.

Выступления против действующего президента вызваны беспорядками, произошедшими накануне в Вашингтоне. Сторонники Трампа сорвали сессию Конгресса, в ходе которой планировалось утверждение итогов президентских выборов и победы Байдена. Ряд конгрессменов поддержали отстранение Трампа от должности и уже подготовили проект импичмента.

Если будет принято решение об отстранении действующего главы государства, Трамп не сможет участвовать в следующих президентских выборах и занимать государственные должности.

