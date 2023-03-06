В Турции заявили, что США и Британия против организации встречи Путина и Зеленского

США и Великобритания выступают против усилий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан.

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По словам эксперта, Вашингтон и Лондон хотят «максимально длительного» конфликта и не думают о мире, пишет Ura.ru.

«Лишь Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому. Думаю, он способен найти методы для организации их встречи. Важна не совместная фотография, а достижение конкретных результатов», — отметил Эрхан в беседе с РИА Новости.

Член Совета по безопасности и внешней политике указал, что первыми конкретными результатами переговоров будет прекращение огня. Эрхан предположил, что в дальнейшем удастся прийти к компромиссу «после дипломатического торга».

Ранее Эрдоган выразил готовность внести «любой вклад» в урегулирование украинского кризиса на основе прекращения огня и переговоров, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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