Белый дом: не создано условий для переговоров Байдена и Путина

Он сослался на слова американского лидера, который говорил, что «если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность». Кирби отметил, что в этом плане ничего не поменялось.

Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом.

