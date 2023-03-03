Белый дом: не создано условий для переговоров Байдена и Путина
3 марта 202302:32
Условий для переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не создано, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Он сослался на слова американского лидера, который говорил, что «если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность». Кирби отметил, что в этом плане ничего не поменялось.
Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru