Белый дом: не создано условий для переговоров Байдена и Путина

Условий для переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не создано, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

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Он сослался на слова американского лидера, который говорил, что «если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность». Кирби отметил, что в этом плане ничего не поменялось.

Ранее глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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