Разведку у границ РФ в 2020 году проводили более 1300 иностранных самолетов

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда" заявил об обнаружении в воздушном пространстве у российских границ более 1300 иностранных разведывательных самолетов в течение 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал генерал, дежурные силы по противовоздушной обороне "сопроводили" около 1300 иностранных самолетов, специализирующихся на разведке, а также 3600 воздушных судов боевой авиации, принадлежащих другим странам.

Всего на границах за год было зафиксировано около 1,5 млн самолетов, однако нарушений государственных границ не было допущено ни разу. Замглавкома также сообщил, что самолеты, входящие в состав дежурных по противовоздушной обороне, взлетали для сопровождения иностранных самолетов в приграничной территории более 170 раз.

