Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о статусе союзника Вашингтона вне НАТО
Верховная Рада Украины не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в среду прошло внеочередное пленарное заседание Рады. Оно было организовано по требованию 153 народных депутатов. Большая часть не поддержала подписание обращения. Такое заявление на заседании парламента в среду поддержали24 депутата из 226 необходимых.
При этом посол Украины в США Оксана Маркарова подвергла критике обращение украинских депутатов к Конгрессу США. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Это статус для стран, которые не планируют / не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас», - заявила посол.
Ранее украинский политолог Павел Жовниренко и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров прокомментировали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о том, что дополнительная военная помощь Киеву от Вашингтона – сигнал для Москвы.
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