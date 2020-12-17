Путин заявил, что американские ПРО не помеха для российских вооружений

Американская ПРО — не помеха для новых российских вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», то есть удара ядерного оружия по центрам управления. Однако в настоящее время нет гиперзвукового оружия, а когда появится, то Россия «уже подготовится», заявил Путин.

Ранее президент также заявил, что гонка вооружений уже идет, а началась она после выхода Соединенных Штатов из договора ПРО.

