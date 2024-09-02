Путин: В России СМИ свободны, это гарантировано конституцией

Средства массовой информации в России свободны, это гарантировано конституцией страны. Об этом заявил президент Владимир Путин монгольскому изданию «Оноодор».

Российский лидер дал интервью газете в преддверии визита в Улан-Батор.

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере», — подчеркнул Путин.

Как отметил президент России, власти страны «конструктивно взаимодействуют» с телеканалами, агентствами, газетами и другими средствами массовых коммуникаций независимо от редакционной политики. При этом глава государства указал, что от СМИ требуют соблюдения законодательства страны.

«Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что на Западе целенаправленно ограничивают деятельность журналистов и интернет-изданий из России, вводят цензуру на российских телеканалах, что противоречит «демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», напоминает Ura.ru.

