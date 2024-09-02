Путин: В России СМИ свободны, это гарантировано конституцией
Средства массовой информации в России свободны, это гарантировано конституцией страны. Об этом заявил президент Владимир Путин монгольскому изданию «Оноодор».
Российский лидер дал интервью газете в преддверии визита в Улан-Батор.
«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере», — подчеркнул Путин.
Как отметил президент России, власти страны «конструктивно взаимодействуют» с телеканалами, агентствами, газетами и другими средствами массовых коммуникаций независимо от редакционной политики. При этом глава государства указал, что от СМИ требуют соблюдения законодательства страны.
«Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — отметил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что на Западе целенаправленно ограничивают деятельность журналистов и интернет-изданий из России, вводят цензуру на российских телеканалах, что противоречит «демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru