Путин: Сроки выполнения задач по нацпроектам не будут перенесены
Сроки выполнения задач по национальным проектам переноситься не будут. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
Российский лидер уточнил, что перенос не коснется пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов. По словам Путина, региональные власти должны выполнить данные населению обещания.
Глава государства отметил, что несмотря на трудности пандемии, национальные цели развития последовательно реализовывались, сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, президент подчеркнул, что при исполнении нацпроектов всем уровням власти необходимо добиваться существенных изменений, пишет РИА ФАН. По словам Путина, России нужно «не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений», решать текущие вопросы, сочетая их с системными задачами.
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