Кремль: Путин сообщил о намерении подписать указ о признании ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с европейскими коллегами сообщил о намерении подписать указ о признании ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

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Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили разочарование таким решением, но заявили о готовности продолжать взаимодействие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил агенству, что Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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