Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передаёт пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщает «Свободная пресса».
Президент и наследный принц обсудили развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе, в борьбе с пандемией коронавируса. Путин и Аль Сауд затронули также вопрос использования российских вакцин в Саудовской Аравии.
Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями о реализации договорённостей в рамках ОПЕК+, подчеркнув настрой на продолжение сотрудничества РФ и Саудовской Аравии «в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей».
Также российский лидер и саудовский принц обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в частности, ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива, отмечает МИР 24.
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