Путин провел видеоконференцию с генсеком ООН

Президент России Владимир Путин провел беседу в формате видеоконференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер и генсек международной организации обсудили обострившийся палестино-израильский конфликт, подчеркнув, что в первую очередь необходимо прекратить насильственные действия с обеих сторон и обеспечить безопасность мирного населения.

«Высказана поддержка принципа двугосударственного решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных международно-правовых норм», — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Гутерреш подчеркнули важность усиления сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Российский президент подтвердил настрой на продолжение совместной работы с ООН и ее подразделениями по вопросам вакцинации и лечения COVID-19.

Кроме того, в ходе беседы Путин и Гутерреш обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в том числе, ситуации в Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане.

Накануне генсек ООН прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, виртуальный формат беседы Путина и Гутерреша связан с «режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», отмечает RT.

