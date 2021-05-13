Путин провел видеоконференцию с генсеком ООН
Президент России Владимир Путин провел беседу в формате видеоконференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер и генсек международной организации обсудили обострившийся палестино-израильский конфликт, подчеркнув, что в первую очередь необходимо прекратить насильственные действия с обеих сторон и обеспечить безопасность мирного населения.
«Высказана поддержка принципа двугосударственного решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных международно-правовых норм», — говорится в сообщении Кремля.
Также Путин и Гутерреш подчеркнули важность усиления сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Российский президент подтвердил настрой на продолжение совместной работы с ООН и ее подразделениями по вопросам вакцинации и лечения COVID-19.
Кроме того, в ходе беседы Путин и Гутерреш обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в том числе, ситуации в Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане.
Накануне генсек ООН прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, виртуальный формат беседы Путина и Гутерреша связан с «режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», отмечает RT.
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