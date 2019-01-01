Путин принял отставку главы Севастополя
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился принять отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщает RT, временно исполняющим обязанности главы города назначен Михаил Развожаев. Врио губернатора проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Как отмечает КИА, 3 октября прошлого года президент РФ назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакассии. В последнее время он занимал должность главы исполнительного комитета Общероссийского народного фронта. Михаил Развожаев женат, у него двое детей.
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