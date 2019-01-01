Путин принял отставку главы Севастополя

Имущество экс-министра Михаила Абызова арестовано на 20 млрд рублей Аналитики подсчитали, сколько тратят россияне за один поход в магазин Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать всех высших чиновников Гражданина России посадили в тюрьму на Бали за попытку контрабанды орангутана